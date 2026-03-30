РФ завербувала до 15 тисяч кубинців для війни проти України: у ГУР назвали справжню мету Кремля

Кубинські найманці

Росія завербувала до 15 тисяч громадян Куби для війни проти України. Але головна мета таких дій ворога не військова, а пропагандистська.

Про це в коментарі «Донбас Реалії» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Представник ГУР зазначив, що Україна не розглядає кубинських найманців, яких завербувала РФ, як окрему військову силу на полі бою.

«Загалом ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це невелика кількість людей, яких обманом або ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт», — додав він.

За словами Черняка, насамперед Росія розглядає Кубу як зону своїх геополітичних інтересів. А вербування кубинців ворог використовує переважно в пропагандистських цілях.

«Вони використовують це на політичній арені, для внутрішнього споживача. Вони намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажімо так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї та плани Росії», — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, Росія, за інформацією американської розвідки, планує залучити для ведення бойових дій в Україні найманців з Куби. Йдеться про 25 тисяч осіб, які можуть суттєво підсилити ворожі підрозділи, а загальні плани Кремля можуть сягати до 100 тисяч кубинців. На думку військового експерта Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта у відставці (заступник начальника Генерального штабу 2006–2010 рр.), це цілком імовірно, зважаючи на те, що РФ постійно вербує найманців у найбідніших країнах світу.