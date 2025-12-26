- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ завербувала понад 200 індійців для війни: шокувальні подробиці
Третій армійський корпус оприлюднив розслідування про механізм примусового вербування іноземців до армії РФ, яких через сфабриковані кримінальні справи відправляють на війну до України.
Обіцянки Кремля індійському прем’єру Нарендрі Моді виявилися пустими словами. Поки дипломати тиснуть руки, російські силовики продовжують полювання на іноземців, щоб перетворювати їх на «гарматне м’ясо» на фронті в Україні.
Шокувальні деталі схеми розкрили бійці Третього армійського корпусу, яким здався в полон громадянин Індії.
«Кур’єр», наркотики і стаття 228
Герой розслідування — 23-річний Маджоті Сахіл (позивний «Люцифер») зі штату Гуджарат. Він приїхав до Росії з мріями про освіту та роботу, але потрапив у пастку.
Схема, за якою його завербували, нагадує поганий детектив:
Сахілу запропонували підробіток кур’єром.
На третій день роботи дали координати пакунка, де виявилися наркотики.
На місці його миттєво затримали люди в цивільному (ймовірно, підставні співробітники органів), які навіть не показали документів.
Далі — класичний шантаж: або довгий термін у російській в’язниці за статтею 228 («народна» стаття за наркотики в РФ), або контракт з армією. Сахіл обрав, як він думав, менше зло, сподіваючись, що контракт триватиме рік.
«Коли я приїхав на полігон, мені сказали: контракт закінчиться тоді, коли закінчиться війна», — розповідає полонений.
Реальність на фронті: расизм і яловичина
Замість обіцяної «охорони тилу», індійця після 16 днів формальної підготовки («один-два постріли, кинув гранату — ти готовий») кинули у 164-ту мотострілецьку бригаду під Кремінну.
Умови служби для іноземців жахливі:
Примус до гріха: Індуїстів, для яких корова є священною твариною, змушують їсти яловичі консерви, бо іншої їжі просто не дають.
Расизм: Сахіл постійно стикався з приниженнями. «Чому ти в моїй країні?» — найм’якше, що він чув від російських «товаришів по зброї».
Байдужість: Коли у хлопця почалися проблеми з ногами і він не зміг іти, командир групи просто забрав у нього рацію і покинув помирати в лісі. Саме завдяки цьому він зміг вийти на українських військових із 63-ї бригади та здатися.
Статистика брехні
За даними МЗС Індії, Росія від 2022 року втягнула у війну 202 громадянина Індії:
119 вдалося повернути додому дипломатичними зусиллями;
26 загинули;
7 зникли безвісти;
50 досі перебувають у лавах армії окупантів.
Попри те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до РФ у 2024 році отримав запевнення, що всіх індійців відпустять, вербування лише посилилося. Агентів, які заманюють іноземців, стає більше, а методи — жорсткішими, зауважили військові.
Нагадаємо, російські полонені записали звернення до Путіна. Головне запитання, яке ставлять полонені окупанти господареві Кремля — чому їх не обмінюють.