РФ завербувала понад 200 індійців для війни: шокувальні подробиці

Найманець армії РФ з Індії опинився в окопах замість лав університету / © скриншот з відео

Обіцянки Кремля індійському прем’єру Нарендрі Моді виявилися пустими словами. Поки дипломати тиснуть руки, російські силовики продовжують полювання на іноземців, щоб перетворювати їх на «гарматне м’ясо» на фронті в Україні.

Шокувальні деталі схеми розкрили бійці Третього армійського корпусу, яким здався в полон громадянин Індії.

«Кур’єр», наркотики і стаття 228

Герой розслідування — 23-річний Маджоті Сахіл (позивний «Люцифер») зі штату Гуджарат. Він приїхав до Росії з мріями про освіту та роботу, але потрапив у пастку.

Схема, за якою його завербували, нагадує поганий детектив:

Сахілу запропонували підробіток кур’єром. На третій день роботи дали координати пакунка, де виявилися наркотики. На місці його миттєво затримали люди в цивільному (ймовірно, підставні співробітники органів), які навіть не показали документів.

Далі — класичний шантаж: або довгий термін у російській в’язниці за статтею 228 («народна» стаття за наркотики в РФ), або контракт з армією. Сахіл обрав, як він думав, менше зло, сподіваючись, що контракт триватиме рік.

«Коли я приїхав на полігон, мені сказали: контракт закінчиться тоді, коли закінчиться війна», — розповідає полонений.

Реальність на фронті: расизм і яловичина

Замість обіцяної «охорони тилу», індійця після 16 днів формальної підготовки («один-два постріли, кинув гранату — ти готовий») кинули у 164-ту мотострілецьку бригаду під Кремінну.

Умови служби для іноземців жахливі:

Примус до гріха: Індуїстів, для яких корова є священною твариною, змушують їсти яловичі консерви, бо іншої їжі просто не дають.

Расизм: Сахіл постійно стикався з приниженнями. «Чому ти в моїй країні?» — найм’якше, що він чув від російських «товаришів по зброї».

Байдужість: Коли у хлопця почалися проблеми з ногами і він не зміг іти, командир групи просто забрав у нього рацію і покинув помирати в лісі. Саме завдяки цьому він зміг вийти на українських військових із 63-ї бригади та здатися.

Статистика брехні

За даними МЗС Індії, Росія від 2022 року втягнула у війну 202 громадянина Індії:

119 вдалося повернути додому дипломатичними зусиллями;

26 загинули;

7 зникли безвісти;

50 досі перебувають у лавах армії окупантів.

Попри те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до РФ у 2024 році отримав запевнення, що всіх індійців відпустять, вербування лише посилилося. Агентів, які заманюють іноземців, стає більше, а методи — жорсткішими, зауважили військові.

