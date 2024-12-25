Захарова згадала про міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року.

Російська Федерація офіційно заявила досудові претензії Латвії, Литві та Естонії через нібито “дискримінацію російських співвітчизників”.

Про це повідомляють російські пропагандисти з “РИА Новости” з посиланням на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Представниця російського зовнішньополітичного відомства стверджує, що РФ вирішила задіяти “всі доступні міжнародні судові механізми проти недружніх держав”, які, за її словами, “на системній основі здійснюють дискримінацію російських співвітчизників”.

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У цьому контексті Захарова згадала про міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року.

“Вже заявлені досудові претензії Латвії, Литві та Естонії у зв'язку з грубим зневаженням прав росіян всупереч зазначеній конвенції", - сказала вона на брифінгу в середу, 25 грудня.

Нагадаємо, нещодавно представники Польщі та країн Балтії обговорили воєнну відповідь на можливе російське вторгнення.

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