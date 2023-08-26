РФ заявила про атаку безпілотників на Москву, затримують рейси: що відомо про нову "бавовну"

У Москві знову неспокійна ніч.

У ніч проти 26 серпня Москву та область вчергове атакували безпілотники. Росіяни звинуватили в атаці "київський режим".

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили зі своїх вікон близько певний час назад.

У Москві відреагували

У Росії заявили, що 26 серпня близько 03.00 за московським часом припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку БПЛА" літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області.

"Черговими засобами ППО" безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області" - повідомляють у Міноборони РФ.

Росіяни стверджують, що знищили літальний апарат.

Мер Москви Сергій Соборянин повідомив, що постраждалих і пошкоджень немає

"Сьогодні вночі "силами ППО" на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотника. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події" - написав Сергій Соборянин.

Через атаку затримують рейси

Внаслідок атаки безпілотниками РФ у всіх московських аеропортах оголошено план "Ковер".

Зазначається, що затримано рейси на виліт та на приліт.

Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Безпілотник вночі атакував Москву

Нагадаємо, росіяни 23 серпня заявили про чергову атаку кількома безпілотниками по Москві та області. Було влучання по недобудованому хмарочосу у "Москва-Сіті" та пошкоджено будівлі у Підмосков’ї.

Наступного дня Міноборони РФ заявило про нову спробу атаки БПЛА по Москві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Москву-сіті" атакували дрони! Влучання просто в ціль"

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