РФ заявила про "справжнє полювання" на росіян з боку спецслужб США

РФ заявила про "справжнє полювання" на росіян з боку спецслужб США

Росіян закликали не виїжджати до США і країн, які мають з Вашингтоном угоди про екстрадицію.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації порадило росіянам "зважувати ризики" під час поїздок за кордон через "загрозу піддатися затриманню і арешту в США і третіх країнах".

Відповідне попередження з'явилося на сайті російського відомства у четвер, 24 червня.



"Останнім часом на тлі загострення з вини США двосторонніх відносин подібне переслідування наших співгромадян набуло характеру справжнього полювання", - заявили в МЗС РФ.

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Зазначається, що за останні два роки за запитами Вашингтона в європейських країнах затримали 20 росіян, тоді як всього "в жорна американського карального правосуддя" потрапили понад 60 громадян Росії.

Йдеться, зокрема, про льотчика Костянтина Ярошенка, заарештованого в Ліберії і екстрадованого до Нью-Йорка в 2010 році; хакера Романа Селезньова, затриманого на Мальдівах, а також Віктора Бута, затриманого в 2009 році в Таїланді. Після арешту їх засудили до тривалого тюремного ув'язнення в США.

"Проти наших людей, незалежно від їхніх поглядів, застосовується свідомо упереджений підхід американської судово-пенітенціарної системи, що керується ксенофобським принципом "З Росії - отже винен", - продовжили у відомстві.

У зв'язку із цим російських громадян закликали "утримуватися від поїздок до США і залежних від них третіх країн", зокрема тих, які "мають з Вашингтоном угоди про екстрадицію".

"Наполегливо рекомендуємо ретельно зважувати ризики під час планування виїздів за кордон, особливо якщо є підстави припускати наявність "особливого інтересу" до себе з боку спецслужб і правоохоронних органів США", - підсумували в МЗС РФ.

Як повідомлялося, у травні Росія оприлюднила список держав, які в Кремлі вважають "недружніми". Туди потрапили, зокрема, США і Чехія.

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