РФ зазнала б величезних втрат у разі нападу на Україну, оскільки ЗСУ сильніші, ніж у 2014 - посол Німеччини

РФ зазнала б величезних втрат у разі нападу на Україну, оскільки ЗСУ сильніші, ніж у 2014 - посол Німеччини

За її словами, сьогодні ніхто не хоче повномасштабної війни.

Росія зазнала б величезних втрат у разі прямої агресії на Україну, оскільки українські війська наразі набагато сильніші, ніж у 2014 році.

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Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Чи має Росія такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат. Те, чого Росія завжди хоче – це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе про те, чи станеться щось", - сказала дипломатка.

Вона також додала, що таку поведінку Кремля вже бачили, оскільки побоювання нападу з боку Росії були і у квітні, проте нічого не сталося. За її словами, сьогодні ніхто не хоче повномасштабної війни.

"На відміну від 2014 року, зараз це не було б сюрпризом для нас. Ми всі – і в Україні, і разом із партнерами – вже думаємо, як можна цього уникнути, бо ніхто не хоче повномасштабної війни. Гарним результатом була координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову буде війна", - наголосила Фельдгузен.

Водночас вона додала, що "нормандський формат" наразі перебуває у глухому куті, оскільки зустріч так і не відбулася.

Варто зазначити, що раніше в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель заявила, що заплановані зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і лідерів країн "нормандської четвірки" не відбулися через різні підходи сторін. Також, за словами Меркель, вона просила російського президента Володимира Путіна про те, аби саміт у "нормандському форматі" відбувся ще за її каденції. Але й цього не сталося.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада. За його словами, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, який би міг мати вигляд "проєкт підсумкового документа зустрічі, але досі не отримала реакції". Лавров зазначив, що Москва "очікує реакції на пропозицію", однак 11 листопада засідання неможливе в будь-якому разі, бо на цю дату у нього, мовляв, "дуже щільний графік".

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