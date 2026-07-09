РФ збила власний гелікоптер Ка-52 під час полювання на українські дрони – ЗМІ

Гелікоптер РФ

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Росіяни збили власий ударний гелікоптер Ка-52. Він був знищений вогнем власної мобільної групи ППО під час виконання завдання із перехоплення українських безпілотників.

Оцінку оприлюднило видання Forbes.

За наявною інформацією, модернізований Ка-52, оснащений засобами боротьби з дронами, переслідував українські БпЛА, коли його помилково атакувала російська мобільна вогнева група. Унаслідок інциденту загинув один із членів екіпажу, а сам гелікоптер був втрачений.

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Аналітики зазначають, що це вже не перший випадок «дружнього вогню» в російській армії. Причиною називають слабку координацію між підрозділами ППО та авіацією, особливо на тлі зростання кількості атак українських безпілотників.

Втрату Ка-52, вартість якого оцінюють приблизно у 16 мільйонів доларів, називають показовою. Експерти вважають, що Росія змушена використовувати дороговартісну авіацію для боротьби з відносно дешевими дронами, що не лише виснажує ресурси, а й підвищує ризик нових випадків ураження власних сил.

Раніше ми повідомляли, що російська ППО могла збити власний військовий гелікоптер під час спроби відбити атаку українських безпілотників. За даними радника голови Міноборони Сергія Стерненка, інцидент стався під час переслідування дронів, коли російські підрозділи відкрили вогонь і помилково уразили свій літальний апарат. Попередньо повідомляється, що екіпаж гелікоптера загинув, а точна модель повітряного судна та обставини події ще уточнюються. Цей випадок став черговим прикладом проблем із координацією російської ППО під час відбиття атак безпілотників.

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