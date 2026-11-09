РФ зібрала майже всі стратегічні бомбардувальники на одному аеродромі: що задумав Кремль

Бомбардувальник Ту-95МС

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Росія, ймовірно, зосередила на авіабазі «Українка», розташованій на Далекому Сході, значну частину своїх стратегічних бомбардувальників. За наявними даними, там перебувають 10 літаків Ту-160 і 37 Ту-95МС.

Про це повідомляє український військово-аналітичний ресурс Defense Express.

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За інформацією видання, від початку листопада Росія додатково перекинула на цей аеродром вісім бомбардувальників Ту-95МС та один Ту-160. Імовірно, літаки розміщені просто неба, без спеціальних укриттів.

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Аналітики звертають увагу, що така кількість стратегічної авіації на одному летовищі, ймовірно, є безпрецедентною за час повномасштабного вторгнення. Переміщення бомбардувальників на Далекий Схід могло стати для російського командування простішим варіантом, ніж облаштування захищених ангарів на авіабазі «Енгельс».

Як зазначає автор матеріалу, плани Росії щодо будівництва до 20 ангарів-укриттів для Ту-95МС і Ту-160 на аеродромі «Енгельс» стали відомі ще у квітні 2025 року. Перші конкретні відомості про реалізацію цього проєкту з’явилися в червні 2026-го.

Однак супутникові знімки, зроблені станом на жовтень 2026 року, свідчать, що будівництво досі не вийшло за межі зведення каркасів майбутніх споруд.

На думку автора Defense Express, російська сторона, схоже, вирішила переміщувати стратегічні літаки на віддалений аеродром, попри значну відстань. За його оцінкою, під час кожної масованої атаки по Україні бомбардувальникам доводиться долати майже 5400 кілометрів в один бік.

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Таким чином, переганяти дефіцитні літаки на Далекий Схід, імовірно, виявилося для Росії простіше, ніж забезпечити їм належний захист на авіабазі «Енгельс».

Раніше повідомлялося, що Росія втратила один зі своїх стратегічних Ту-95 під час навчального польоту.

Ми раніше інформували, що супутник зафіксував місце стоянки літака Ту-95МС на авіабазі «Енгельс», де після удару залишилися характерні сліди ураження.

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