РФ змінила тактику в Україні: що використовують замість бронетехніки

Росіяни все частіше використовують цивільний транспорт замість бронетехніки / © Getty Images

Росіяни намагаються збільшити набір контрактників до своєї окупаційної армії. Для цього вони заманюють строковиків та іноземців щедрими обіцянками. Крім цього у росіян змінилася тактика наступальних дій. Зокрема вони майже перестали використовувати військову бронетехніку та віддають перевагу мотоциклам, багі та іншому неспеціалізованому легкому транспорту.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

«Це все вони роблять, бо в кілзонах броня і люди швидко знищуються дронами і єдина можливість пройти зону від 5 до 15 км — це на такому транспорті. Але дронів зараз вистачає і для того, щоб палити таких скутеристів», — пояснив Коваленко.

Втім, подібні плани щодо збільшення контрактників, які озвучує міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, свідчать що росіяни остаточно вирішили використовувати штурмові групи, як основний інструмент у війни.

«Це не є чимось критичним. Штурмові групи ворога працюють на Сході, вони знищуються. Навпаки, вони [росіяни — ред.] прагнуть знизити свої втрати», — зазначив він.

Коваленко також висловив думку, що масовість дронів, особливо на штучному інтелекті, остаточно змінить роль піхоти у війні. Цілком можливо, що це станеться вже наступного року.

Водночас усі дії росіян свідчать про те, що вони не планують закінчувати війну проти України, і дуже важливо, щоб на Заході це нарешті усвідомили. До того ж не виключено, що загарбницькі плани Кремля поширюються не тільки на Україну.

Нагадаємо, на думку генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, наразі немає ознак для провалу наступу росіян. Ба більше, Путін продовжує реалізовувати наміри щодо захоплення чотирьох українських областей.