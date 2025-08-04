РФ зняла обмеження на розгортання ракет середньої дальності: що це означає

Російський диктатор Путін / © Associated Press

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Росія офіційно оголосила, що більше не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Таку заяву опублікувала пресслужба МЗС країни-агресорки.

У ній йдеться про те, що РФ більше не вважає себе пов’язаною зазначеним мораторієм, оскільки «російські ініціативи не зустріли взаємності».

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«США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД (ракет середньої та малої дальності) у різних регіонах, а й уже значно просунулися у практичній реалізації своїх намірів», — цинічно скаржаться окупанти.

В МЗС РФ додали, що рішення щодо розміщення ракет прийматимуть «на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.

Також він наказав перекинути два атомні підводні човни у «відповідні регіони» у відповідь на закиди Москви.

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