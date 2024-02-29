РФ знову лякає світ ядерним апокаліпсисом: за яких умов Путін може натиснути на “червону кнопку”

До рук американських журналістів вчергове потрапили таємні документи росіян. Виявляється, Путін не просто готується до нової - ще більшої війни. Тепер він всерйоз може використати ядерну зброю.

За якої умови Путін може натиснути на так звану “червону кнопку” і задля чого ватажок терористів знову погрожує світу ядерним апокаліпсисом - в ексклюзиві TSN.UA.

Путін - мавпа з ядерною “гранатою”

Від самого початку повномасштабного вторгнення росіяни постійно лякали українців: обіцяли знести ядеркою Київ та навіть розганяли чутки, що ударять тактичним ядерним зарядом по ЗСУ на Донбасі. Та все це було лише черговою пропагандою. Але тепер, після 2 років безперервних бойових дій, в голові Путіна схоже, щось таки змінилось і не в кращу сторону.

Журналістам Financial Times вдалося отримати ексклюзивний доступ до надсекретних військових документів РФ. Виявляється, Кремль готовий використати ядерну зброю за кількох умов, і вони уже вписані в детальний план для війська.

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Витік російських секретних документів показав, коли Москва готова застосувати ядерну зброю, і цей поріг виявився набагато нижчим, ніж публічно говорив президент РФ Володимир Путін.

Це випливає із документів, з якими журналістів видання ознайомили джерела на Заході. Журналісти побачили 29 секретних файлів, складених у період із 2008 до 2014 року. Експерти стверджують, що вони актуальні для сучасної російської військової доктрини.

Який план намалював собі Путін

За планом Путіна, РФ вдарить ядеркою по противнику за кількох умов. Нагадаю, ядерна доктрина РФ передбачає обов'язкову відповідь на ядерний удар противника та дозволяє застосування ядерної зброї, у випадку, якщо країні загрожує повний розгром. Схоже, що Путін за час правління встиг змінити цей підхід.

У презентації критеріями застосування зброї вказані висадка противника на територію Росії, розгром зʼєднань, розгорнутих на кордоні, або неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння.

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"Серед інших можливих умов — знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами стратегічного призначення, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасна атака на головний і резервний берегові командні центри", – вказано в публікації.

Також серед потенційних причин застосування тактичної ядерної зброї — "стримування держав від агресії або ескалації військових конфліктів", "зупинення агресії", запобігання поразці російських військ у битві та підвищення ефективності флоту.

Путін блефує

У цивілізованому світі витік викликав неабияку реакцію. Статтю Financial Times розібрали на цитати і обговорюють на топових світових телеканалах. І не тільки через ядерну зброю. Плани Путіна, які потрапили до рук журналістів, описують війну уявної “Північної Федерації” з іншої вигаданою країною - “Півднем”. Н

Нескладно здогадатися про кого йдеться - звісно, про Китай. Виходить, що, попри посилену співпрацю, Путін вже давно боїться свого східного сусіда і готував військо відбивати навалу китайців. Для цього влітку 23-го на кордоні російські військові провели відповідні навчання. Напевно, розуміючи, що РФ навряд чи впорається з ворогом, для Путіна розробили план ядерного удару, який би зупинив просування військ Пекіна.

Хоча Москва зблизилась з Пекіном і перекинула сили зі сходу в Україну, вона продовжила нарощувати свою східну оборону.

"Росія продовжує зміцнювати та тренувати свої ядерні ракетні війська на Далекому Сході поблизу кордону з Китаєм", — сказав Вільям Альберк, директор зі стратегії, технологій і контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень. "Багато з цих систем мають дальність лише для удару по Китаю".

Світ стурбований

Бентежать формулювання в документі і самих журналістів. У ньому зазначено, що одним з критеріїв застосування ядерної зброї для Путіна буде “критична ситуація для держбезпеки РФ”. Звісно таке формулювання буквально розв'язує диктатору руки і дає право цьому маньякові застосувати зброю, як йому заманеться.

При цьому опитані медійниками експерти стверджують, що загроза для України залишається мінімальною. Буцімто в Кремлі не бачать варіантів як Київ міг би захопити суверенну територію РФ чи вбити самого Путіна. До речі, українська влада постійно нагадує, що ЗСУ не збираються захоплювати будь-які російські землі. Крім того, ядерні залякування Кремля ефективні на Заході і досі серйозно заважають переданню Україні певних озброєнь.

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Російські лідери вважають, що в той час як ядерний удар по Китаю чи США може бути "протверезним", ядерний удар по Україні, швидше за все, призведе до ескалації конфлікту та прямого втручання США чи Великобританії, сказав Альберк.

Нащо Путін брязкає зброєю

Це може переконати людей припинити підтримку України. До того ж як раніше повідомляли у Комітеті з питань розвідки при президентові України, Росія наразі активно намагається переконати людей та політиків на Заході, що вона непереможна, має надефективну зброю і точно переможе Україну.

Нагадаємо, британське видання Financial Times опублікувало підсумки розслідування на основі, як повідомляється, секретних російських військових документів за 2008-2014 роки, в яких викладаються критерії застосування Росією тактичної ядерної зброї.