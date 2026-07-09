«РФ знову щось планує»: глава МЗС Польщі про нові таємні наміри Кремля

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що Росія планує нові провокації.

Про це він сказав на пресконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро, передає RMF24.

Нещодавно різні ЗМІ, зокрема Washington Post, повідомили, що Росія активно розглядає можливість атак на об’єкти НАТО, а США попередили союзників про цю загрозу. Сікорський відповів, що міністри не коментують звіти розвідки.

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«Але той факт, що Росія веде гібридну та кібер війну як проти Франції, так і проти Польщі, не є секретом», — зазначив він.

«Росіяни атакують наші системи, нашу критичну інфраструктуру та використовують кораблі тіньового флоту для картографування критичної інфраструктури. Але підпали, атаки безпілотників та відправка ескадронів смерті для вбивства ворогів Володимира Путіна — все це ворожа діяльність. Ми нічого подібного не робимо в Росії „, — сказав Сікорський.

Сікорський: У нас є достовірна інформація, що росіяни знову щось планують

Глава польської дипломатії нагадав, що «перед вторгненням в Україну Росія мала намір здійснювати провокації, класичні дії під чужим прапором, щоб дати собі привід для вторгнення».

Тоді служби Сполучених Штатів попереджали про це, і це відрадило Росію від здійснення цих провокацій, зазначив голова польського МЗС.

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«Сьогодні ви повинні довіряти нам, не лише мені, інші країни теж це роблять, що в нас є достовірна інформація про те, що росіяни знову щось планують, і мета цих попереджень — відмовити їх від здійснення цих провокацій, і я сподіваюся, що так і станеться „, — додав польський міністр, звертаючись до журналіста, який його запитав.

Міністр закордонних справ Франції також підтвердив, що « Франція та Польща вже чотири роки є мішенню для Росії.

«Як нам на це реагувати? Перш за все, зберігаючи самовладання та дотримуючись нашої стратегії, якої ми дотримуємося вже чотири роки: тиск на Росію та підготовка до того, що буде далі, а саме підтримка України, включаючи фінансову та військову підтримку „, — додав французький міністр.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков знову повторив пропаганду проти України. В коментарі російському журналісту Павлу Зарубіну він заявив, що Україні нібито загрожує розпад, бо Польща наче хоче забрати собі частину українських земель.

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