Жорстка позиція Росії щодо припинення вогню в Україні ставить під загрозу переговорний процес / © Associated Press

Те, що Росія знову «зіскочила з дипломатії» свідчить про відмову Москви припиняти вогонь в Україні. Отже Білий дім «призупинив» підготовку до зустрічі президентів США та РФ Трампа з Путіним у Будапешті. Росія знову висунула свої умови для укладення мирної угоди з Україною у закритій дипломатичній ноті, надісланій Сполученим Штатам минулими вихідними.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника Білого дому, «найближчим часом зустріч президентів Трампа і Путіна не запланована».

Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

«Росія знову висунула свої умови для мирної угоди з Україною в закритій ноті, надісланій США минулими вихідними, вимагаючи контроль над усім Донбасом — позицію, яка відкидає пропозицію Трампа заморозити лінію фронту на поточних позиціях», — повідомляє Reuters.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо провів «продуктивну розмову» з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, однак сторони вирішили не проводити особисту зустріч.

«Минулого тижня Трамп заявляв, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб спробувати досягти домовленостей щодо завершення війни. Проте Кремль, як і раніше, наполягає, щоб Україна відмовилася від частини своїх територій до оголошення перемир’я», — пишуть автори Reuters.

Європейські лідери у вівторок закликали Вашингтон не відступати від вимоги про негайне припинення вогню без територіальних поступок.

Попередня спроба домовленостей між Трампом і Путіним у серпні на Алясці не принесла результатів. Наразі підготовче засідання між Рубіо та Лавровим, яке мало відбутися в Будапешті, перенесено на невизначений термін.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретних дат зустрічі немає, а підготовка «вимагає серйозного опрацювання».

«Ми маємо певне розуміння між президентами, але не можемо відкладати те, що ще не узгоджено», — зазначив Пєсков.

Два європейські дипломати, цитовані Reuters, вважають, що Вашингтон відмовиться від зустрічі, якщо Росія не змінить своїх вимог.

«Здається, росіяни захотіли занадто багато, і стало зрозуміло, що угоди в Будапешті не буде», — сказав один із них.

Європа остерігається поступок

У спільній заяві лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та ЄС висловили підтримку позиції Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені, а лінія фронту — стати основою для майбутніх переговорів.

Водночас деякі джерела повідомляють, що зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського у Білому домі була напруженою — американський президент нібито жорстко тиснув на Київ, аби той погодився на певні російські умови.

Зеленський пізніше заявив, що зустріч завершилася успішно, адже Трамп публічно підтримав ідею припинення вогню за поточної лінії фронту.

Додаткової напруги додало питання безпеки польотів кремлівського диктатора: Польща заявила, що може примусово посадити літак Путіна, якщо той пролітатиме через її повітряний простір дорогою до Будапешта. Натомість Болгарія підтвердила, що могла б дозволити транзит.