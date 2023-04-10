РФ зрівняє електронні та паперові повістки та заборонить виїзд за кордон "ухилянтам"

Путінський режим запроваджуватиме нові обмеження для тих, хто відмовляється воювати проти України.

У Росії депутати Держдуми завтра, 11 квітня, планують прирівняти електронні повістки до звичайних.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Всі повістки матимуть абсолютно однакову юридичну силу. Не має значення, яким способом ви отримали цей порядок денний", — сказав голова комітету Держдуми з оборони.

Як зазначає Telegram-канал Baza, ще 10 днів тому чиновник говорив, що відправлення повісток через додаток "Госуслуги" (аналог української "Дії" – Ред.) неможливе, але все швидко змінилося. Нещодавно в "Госуслугах" росіянам заборонили видаляти обліковий запис.

Також завтра депутати країни-агресорки розглянуть нові обмеження для "ухилянтів". Тим, хто відмовляється воювати проти України, заборонять виїжджати з Росії та укладати угоди з нерухомістю, а також брати кредити та керувати транспортом.

Раніше в Мінцифрі розповіли, чи приходитимуть до "Дії" повістки для військовозобов'язаних українців.

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