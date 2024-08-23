РФ зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після удару по порту "Кавказ"

Росія призупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після затоплення судна.

РФ призупинила поромне сполучення між півднем Росії та окупованим Кримом після того, як напередодні в порту "Кавказ" було потоплено судно, завантажене залізничними вагонами з паливом.

Про це стало відомо із заяви Міністерства транспорту РФ.

"На період усунення наслідків події Керченська поромна переправа тимчасово не функціонує", — йдеться у повідомленні.

У російському міністерстві також заявили, що вантажні транспортні засоби нібито "можуть скористатися альтернативним сухопутним маршрутом до Криму".

Нагадаємо, напередодні стало відомо про удар по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах.

Згодом у Мережі з'явилися супутникові фото наслідків удару.

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