У РФ підозрюють 6 таджиків в теракті у "Крокус Сіті": МЗС Таджикистану жорстко відреагувало

Таджицька сторона прокоментувала затримання громадян.
РосЗМІ поширили інформацію, що в Брянській області РФ затримано двох громадян Таджикистану, яких підозрюють у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холі". Авто з нібито ймовірними злочинцями зупинили біля селища Теплий, що розташоване недалеко від кордону Білорусі та України. В машині перебували 6 людей, чотирьом із них вдалося втекти.
Про це пише Telegram-канал Baza.
Хто міг атакувати Крокус Хол
Зазначається, що "Крокус Хол" нібито могли атакувати такі громадяни Таджикистану:
- Шохінджонн Сафолзода, 21 рік;
- Рустам Назаров, 29 років;
- Рівожідін Ісмонов, 51 рік;
- Махмадрасул Насрідінов, 37 років.
Наразі невідомо, хто з підозрюваних був затриманий. "...Вони були зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях", - йдеться в повідомленні.
Реакція МЗС Таджикистану
Таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтверджену інформацію про причетність громадян Таджикистану.
"У зв'язку з терористичним актом, що відбувся в концертному комплексі Крокус-Сіті в Москві, звертаємо увагу на необхідність відповідального ставлення до поширення інформації про причетність громадян Таджикистану або таджикистанців до цього акту", - сказали в повідомленні.
Там наголосили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації може завдати шкоди громадянам Таджикистану, які зараз за межами країни.
Теракт у Крокус Сіті - що відомо
Нагадаємо, 22 березня, в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську сталася стрілянина.
У Мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення "Крокус Сіті Хол".
За попередніми даними, понад 10 тіл загиблих виявлено в одному з туалетів "Крокус Сіті", де стався теракт.