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У РФ підозрюють 6 таджиків в теракті у "Крокус Сіті": МЗС Таджикистану жорстко відреагувало

Дата публікації
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18к
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У РФ підозрюють 6 таджиків в теракті у "Крокус Сіті": МЗС Таджикистану жорстко відреагувало

Наслідки теракту у "Крокус Сіті"

Таджицька сторона прокоментувала затримання громадян.

РосЗМІ поширили інформацію, що в Брянській області РФ затримано двох громадян Таджикистану, яких підозрюють у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холі". Авто з нібито ймовірними злочинцями зупинили біля селища Теплий, що розташоване недалеко від кордону Білорусі та України. В машині перебували 6 людей, чотирьом із них вдалося втекти.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Хто міг атакувати Крокус Хол

Зазначається, що "Крокус Хол" нібито могли атакувати такі громадяни Таджикистану:

  • Шохінджонн Сафолзода, 21 рік;
  • Рустам Назаров, 29 років;
  • Рівожідін Ісмонов, 51 рік;
  • Махмадрасул Насрідінов, 37 років.
РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті / ©
РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті
РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті / ©
РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті
РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті / ©
РФ підозрюює таджиків у нападі на Крокус Сіті

Наразі невідомо, хто з підозрюваних був затриманий. "...Вони були зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях", - йдеться в повідомленні.

Реакція МЗС Таджикистану

Таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтверджену інформацію про причетність громадян Таджикистану.

"У зв'язку з терористичним актом, що відбувся в концертному комплексі Крокус-Сіті в Москві, звертаємо увагу на необхідність відповідального ставлення до поширення інформації про причетність громадян Таджикистану або таджикистанців до цього акту", - сказали в повідомленні.

Там наголосили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації може завдати шкоди громадянам Таджикистану, які зараз за межами країни.

Теракт у Крокус Сіті - що відомо

Нагадаємо, 22 березня, в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську сталася стрілянина.

У Мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення "Крокус Сіті Хол".

За попередніми даними, понад 10 тіл загиблих виявлено в одному з туалетів "Крокус Сіті", де стався теракт. 

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