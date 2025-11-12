РФ звинуватила ГУР у планах викрасти МіГ для провокацій в Румунії: Бухарест відреагував

МіГ-31. / © Associated Press

Росія заявила, нібито їй вдалося зірвати операцію ГУР України з викрадення МіГ-31 з гіперзвуковим "Кинджалом" задля “провокації проти найбільшої авіабази НАТО” на території Румунії в місті Констанца. Бухарест вважає це “сучасними вигаданими новинами”.

Про це йдеться у дописі в Мережі Х речника румунського МЗС Андрея Церня.

З його слів, "радянські шпигунські романи" ніколи не були блискучими, а натомість перетворювалися на “вправи з пропаганди”.

“Такими ж є й сучасні вигадані російські новини про шпигунів. Однак реальність -це російська агресія та російські провокації, які ці історії про літаки та шпигунів намагаються приховати”, - наголосив представник МЗС Румунії.

Заява РФ про плани “викрадення” МіГ

Напередодні Федеральна служба безпеки агресорки Росії заявила, що начебто їй вдалось "викрити та припинити” операцію українського ГУР Міноборони та його "британських кураторів" із викрадення надзвукового винищувача МіГ-31.

Російські служби заявляють, мовляв, за викрадення винищувача льотчикам “пропонували” три мільйони доларів, а пілоту-штурману “обіцяли громадянство однієї із західних країн”.

У ФСБ стверджують, що винищувач нібито був необхідний Києву “для провокації проти найбільшої авіабази НАТО” на території Румунії в місті Констанца.

