Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва 155-мм снарядів

На ці кошти концерн проінвестує шість проєктів дочірніх компаній.

Німецький концерн Rheinmetall отримав понад €130 мільйонів від Євросоюзу для збільшення потужної з виробництва 155-мм снарядів.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Rheinmetall.

У повідомленні вказується, що кошти надішли в рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP). Понад четверть від 500 млн євро будуть направлені на збільшення потужностей з виробництва снарядів.

Концерн проінвестує шість проєктів дочірніх компаній у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

"Велике значення артилерії видно з боротьби України за захист своєї країни. Європейським збройним силам також необхідно поповнити свої запаси артилерійських боєприпасів. Ми готові до цього і вже над цим працюємо", - заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постачання снарядів з ЄС дадуть змогу Україні планувати контрнаступ до літа.

Крім того, ми раніше інформували, що Кулеба зробив позитивний прогноз щодо постачання снарядів до України.

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