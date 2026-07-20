Rheinmetall запропонував Польщі масштабне виробництво зброї

Rheinmetall / © The Bild

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall запропонував Польщі реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомляє Business Insider.

За даними видання, Rheinmetall уже направив відповідну пропозицію до Міністерства національної оборони Польщі.

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Одним із ключових проєктів є будівництво першого заводу Rheinmetall у Польщі, де планують виготовляти модульні метальні заряди MCS для 155-мм артилерійських боєприпасів.

Крім того, концерн пропонує організувати виробництво сімейства важких гусеничних машин підтримки на платформі Leopard 2. До нього мають увійти броньовані ремонтно-евакуаційні машини ARV3, інженерні машини AEV3 та мостоукладачі. Їх планують постачати як польській, так і німецькій арміям, а частка польських підприємств у виробничому ланцюгу має становити не менше 50%.

Втім, польський експерт з бронетехніки та редактор Defence24 Даміан Ратка у коментарі «Мілітарному» критично оцінив цю пропозицію.

«Стратегічний напрям визначено вже давно — це танки M1 Abrams і K2 Black Panther. Після виведення з експлуатації останніх Т-72 і PT-91 танки Leopard 2 стануть найстарішими у Збройних силах Польщі та наступними в черзі на списання. Тому платформа Leopard 2 не має перспектив у польській армії. На мою думку, це останній відчайдушний крок Німеччини, щоб зберегти хоча б якусь присутність у Польщі», — заявив він.

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Також Rheinmetall запропонував спільно з польським підприємством Huta Stalowa Wola налагодити виробництво 30-мм автоматичних гармат із передаванням технологій і створенням повного виробничого циклу.

Ще один проєкт передбачає локалізацію виробництва пускових установок GMARS і ракет до них. Ця система сумісна з боєприпасами HIMARS та має удвічі більший боєкомплект.

Крім того, компанія планує залучити підприємства польської групи озброєнь PGZ до виробництва колісних бронетранспортерів Boxer для виконання німецьких замовлень, а в перспективі запропонувати цю платформу польській армії.

Rheinmetall також виступив із пропозицією розгорнути в Польщі виробництво 120-мм танкових боєприпасів спільно з PGZ. У концерні вважають, що це допоможе уніфікувати боєприпаси для різних типів танків, які перебувають на озброєнні Польщі.

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Водночас Business Insider зазначає, що американська компанія BAE Systems уже підписала меморандум про взаєморозуміння з двома польськими оборонними підприємствами щодо потенційної локалізації виробництва броньованих ремонтно-евакуаційних машин M88A2. Також сторони домовилися про створення військових логістичних машин на базі вантажівок, що виробляються на заводі MAN у Неполомицях.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall здійснив історичне постачання для ЗСУ, передавши на фронт першу партію дефіцитних боєприпасів, створених на щойно відкритих виробничих потужностях.

Ми раніше інформували, що Польща підписала угоду з американською компанією Anduril Industries для локалізації виробництва крилатих ракет Barracuda.

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