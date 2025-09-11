ШІ за секунди розкрив те, що рятувальники шукали майже рік: в горах виявили тіло зниклого лікаря

Дрон на Монвізо знаходить тіло зниклого туриста / © wired.com

Реклама

В Італії рятувальна команда відшукала тіло лікаря, який зник безвісти майже рік тому, використовуючи штучний інтелект. Ця технологія дозволила проаналізувати тисячі кадрів з дронів і знайти місцезнаходження людини.

Про це пише WIRED.

Як ШІ допоміг у пошуках

Національний альпійський та спелеологічний рятувальний корпус (CNSAS) залучив ШІ для аналізу 2600 знімків, зроблених безпілотниками над гірським районом площею 183 гектари. Пошукова операція тривала менше трьох днів, але тіло 64-річного лікаря Ніколи Івальдо вдалося знайти лише через десять місяців після його зникнення.

Реклама

Саме програмне забезпечення зі штучним інтелектом виявило на знімках пікселі незвичного кольору. Як розповів пілот дрона Саверіо Ізола, ШІ вказав на кілька «підозрілих місць», які рятувальники перевірили наступного дня.

«Ми прокинулися о 4 ранку, щоб дістатися дуже віддаленої точки з гарним видом на канал, де були виявлені червоні пікселі, і ми використали дрон, щоб перевірити, чи це справді шолом», — згадав Ізола.

Після підтвердження знахідки рятувальники викликали гелікоптер для евакуації тіла. Це відкриття підкреслює, наскільки технології можуть бути корисними в рятувальних операціях.

Нагадаємо, Відомий валлійський мандрівник Ден, який веде блог у TikTok під ніком «Валлійський Турист», знайшов покинутий фермерський будинок в пагорбах і зізнався, що ця знахідка викликала у нього «сум».

Реклама

Туристка з Канади Марго Коен впала з 18-метрової висоти, намагаючись врятувати свого собаку, який зірвався з крутого схилу гори. Обидва дивом вижили.

В останній день відпустки у Колумбії трагічно загинула 21-річна Юді Александра Кастелланос Солано. Молоду архітекторку-початківця смертельно знесло потужною течією річки, коли екскурсовод припустився фатальної помилки під час маршруту.