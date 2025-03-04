Риба Судного дня виплила на берег: що це означає та чи варто хвилюватися

За народними повір’ями, його поява на мілководді може передвіщати природні катастрофи, зокрема землетруси.

Біля узбережжя мексиканського штату Південна Нижня Каліфорнія помітили оселедцевого короля – одну з найбільш загадкових глибоководних риб у світі.

Про це пише The Guardian.

Очевидцем рідкісного явища став американський турист, який випадково зафіксував на відео момент, коли довге змієподібне тіло риби з’явилося на поверхні. Довжина риби склала трохи більше метра, хоча окремі особини можуть сягати 11-15 метрів. Місцеві жителі намагалися повернути її у воду, але безуспішно.

Врешті-решт, рибу забрали морські біологи для подальшого дослідження.

У різні роки оселедцевих королів знаходили на узбережжі перед потужними землетрусами в Японії (2011) та Чилі (2010), що дало підстави для теорій про їхню здатність передбачати сейсмічну активність. Однак вчені поки що не мають доказів цього зв’язку. Висуваються різні гіпотези: зміни океанічних течій, коливання тектонічних плит або навіть пошкодження риб від підводних поштовхів.

Проте оселедцевий король – надзвичайно рідкісний гість на поверхні Світового океану, і його поява завжди привертає увагу як науковців, так і місцевих жителів.

Нагадаємо, російський рибалка Роман Федорцов привернув увагу соціальних мереж, опублікувавши відео із загадковою глибоководною істотою.

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