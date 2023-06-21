Рибалка спіймав рідкісну химерну акулу-гобліна, яка була вагітна шістьма дитинчатами – фото, відео

Її вага 800 кг і довжина майже 5 м.
Біля узбережжя містечка Суао в Тайвані рибалка виловив масивну вагітну акулу-гобліна.
Про це пише yahoo.com.
Це маловідомий вид акул, що рідко зустрічається, названий на честь їх "довгих і тонких" зубів. У акул чітка форма голови з виступаючим чолом. Більшу частину життя акула-гоблін проводить у темних глибинах.
Самка важила 800 кг і була довжиною майже 5 м. Співробітники Тайванського океанічного музею зазначили, що вона була найбільшою акулою-гобліном, коли-небудь спійманою на Тайвані.
這麼奇特美麗的動物，多麼希望是看到牠在海裡優游，而不是躺在漁港的地上！牠肚子裡還有寶寶啊！（圖／台灣海洋藝術館臉書）— 自由時報 (@ltntw) June 13, 2023
【宜蘭漁民「底拖網」捕罕見史前深海惡魔鯊 網批：這該禁！】https://t.co/0jAH7YChUE#鯊魚 #動物 #shark #Taiwan #台湾 pic.twitter.com/FA6RGAc7ac
У відео Formosa TV видно, як величезну акулу переміщають вилковим навантажувачем і поміщають до кузова вантажівки.
Акула була вагітна шістьма дитинчатами. Вони були від 1,2 м до 1,3 м у довжину і важили близько 3,6 кг кожне.
Немовлята вже мали зуби, що призвело співробітників музею до висновку, що вони дуже близькі до народження. На відеозаписі видно, як дитинчата акул лежать на платформі.
За даними Fishes of Australia, акули-гобліни ростуть у яйцях і вилуплюються всередині матері перед живонародженням.
За словами представників музею, акулу-гобліна мало не продали до ресторану для вживання, але в справу втрутився Тайванський морський художній музей. Акула буде збережена, вивчена і зрештою виставлена на огляд.
Нагадаємо, акула на пляжі налякала туристів і довела жінку до панічної атаки. Інцидент в Іспанії потрапив на відео.
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