Рибалка спіймав рідкісну химерну акулу-гобліна, яка була вагітна шістьма дитинчатами – фото, відео

Її вага 800 кг і довжина майже 5 м.

Біля узбережжя містечка Суао в Тайвані рибалка виловив масивну вагітну акулу-гобліна.

Про це пише yahoo.com.

Це маловідомий вид акул, що рідко зустрічається, названий на честь їх "довгих і тонких" зубів. У акул чітка форма голови з виступаючим чолом. Більшу частину життя акула-гоблін проводить у темних глибинах.

Самка важила 800 кг і була довжиною майже 5 м. Співробітники Тайванського океанічного музею зазначили, що вона була найбільшою акулою-гобліном, коли-небудь спійманою на Тайвані.

У відео Formosa TV видно, як величезну акулу переміщають вилковим навантажувачем і поміщають до кузова вантажівки.

Акула була вагітна шістьма дитинчатами. Вони були від 1,2 м до 1,3 м у довжину і важили близько 3,6 кг кожне.

Немовлята вже мали зуби, що призвело співробітників музею до висновку, що вони дуже близькі до народження. На відеозаписі видно, як дитинчата акул лежать на платформі.

За даними Fishes of Australia, акули-гобліни ростуть у яйцях і вилуплюються всередині матері перед живонародженням.

За словами представників музею, акулу-гобліна мало не продали до ресторану для вживання, але в справу втрутився Тайванський морський художній музей. Акула буде збережена, вивчена і зрештою виставлена на огляд.

Нагадаємо, акула на пляжі налякала туристів і довела жінку до панічної атаки. Інцидент в Іспанії потрапив на відео.

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