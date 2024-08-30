Рибалка зняв на відео статевий акт на човні з фореллю та жінкою (фото)

Рибалка має постати перед судом після того, як він використав живу коричневу форель для здійснення статевого акту з жінкою на човні.

Про це повідомляє Daily Star.

55-річному Ешлі Девіду Галламу висунуто два звинувачення у виготовленні або відтворенні матеріалів зі сценами зоофілії і три звинувачення у володінні такими матеріалами.

Галлам, мешканець міста Дельфін-Сендс на південному сході Тасманії, нещодавно з'явився в магістратському суді Гобарта, щоб попросити відкласти розгляд своєї справи. Він ще не визнав себе винним.

За даними поліції, на шокувальному відео, яке стало вірусним, показано, як його співучасниця, Кетрін Джун Лі, лежить на човні в морі на півдні Тасманії, в той час як Галлам використовує живу коричневу форель, щоб здійснити з нею статевий акт.

Ешлі Девід Галлам / Фото: Facebook

За даними The Mercury, інциденти відбулися в період від лютого 2022 року до 25 січня 2023 року. Суддя Маріца Дувняк задовольнила клопотання Галлама про відкладення слухання, призначивши наступну судову дату на 25 жовтня.

Лі вперше з'явилася в тому ж суді, щоб також подати клопотання про відкладення слухання, яке було задоволено. 58-річну жінку звинувачують за одним пунктом у зберіганні предметів зоофілії і за двома пунктами у виготовленні або відтворенні предметів зоофілії.

У судових документах стверджується, що відеозапис демонструє "сексуальну активність" за участю Лі та форелі. У лютому 2023 року поліція заарештувала обох і висунула їм звинувачення.

Ешлі Девід Галлам / Фото: Facebook

Після арештів поліція нагадала громадськості, що зберігання та розповсюдження матеріалів із зображенням зоофілії є незаконним. Заплановано, що Галлам і Лі постануть перед судом 25 жовтня.

Користувачі X, які відреагували на огидну новину в Інтернеті, були обурені їхньою діяльністю. "Що, в біса, не так з людьми?", "Посадіть їх обох до в'язниці. Збоченці".

Нагадаємо, це сталося після того, як з'ясувалося, що голий росіянин намагався зґвалтувати корову у Таїланді. Увагу 26-річного Євгена Кувшинова привернула руда корова, що була прив'язана до огорожі.

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