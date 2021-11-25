Річка розпеченої лави вулкана дісталася океану: на Ла-Пальмі у повітря піднявся токсичний газ

Людей попереджають про погіршення якості повітря.

Токсична загроза з'явилася на іспанському острові Ла-Пальма, де вивергається вулкан.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.

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На острові через виверження вулкану вже третя річка розпеченої лави дісталася до Атлантичного океану. Три тисячі мешканців найближчих селищ вже попереджені про погіршення якості повітря. Адже під час контакту лави з водою виділяються токсичні гази. Людям порадили не виходити зайвий раз на вулицю.

Вулкан на острові Ла-Пальма не заспокоюється вже два місяці. За цей час евакуювали сім тисяч людей. Знищені понад 2,5 тисячі будинків. Через вулканічний попел місцевий аеропорт працює з перебоями. Втім, це не зупиняє туристів, які хочуть побачити природній феномен на власні очі.

Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанськосу острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей. Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося в 1971 році.

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