Річниця 9/11: Байден вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня і закликав до єдності

Річниця 9/11: Байден вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня і закликав до єдності

У суботу Байден очолить траурні заходи і разом із першою леді відвідає три місця терактів.

Президент США Джо Байден закликав американців до єдності під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці терактів 11 вересня (також відомих як 9/11).

Про це повідомляє BBC.

В оприлюдненому у Twitter відеоролику американський лідер вшанував пам'ять 2 977 людей, які загинули внаслідок нападу ісламістської організації "Аль-Каїда".

"Ми вшановуємо всіх тих, хто ризикнув і віддав свої життя за лічені хвилини, години, місяці і роки після цього", - вказав Байден, говорячи про рятувальників, які відреагували на атаки.

Він додав, що попри "темні сили людської природи - страх і гнів, обурення і насильство", єдність залишилася "найбільшою силою США".

У суботу, 11 вересня, Джо Байден очолить траурні заходи і разом із першою леді Джилл Байден відвідає три місця терактів, зокрема Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку, Пентагон, а також поле біля Шанксвілла в штаті Пенсільванія.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

У Нью-Йорку церемонія пам'яті традиційно розпочнеться о 8:46 ранку, коли перший викрадений терористами літак влетів у північну вежу торговельного центру. Під час заходів зачитають імена усіх відомих жертв.

Читайте також:

У США впізнали ще двох жертв теракту 11 вересня, імена понад тисячі загиблих - досі невідомі;

теракту 11 вересня, імена понад тисячі загиблих - досі невідомі; На базі Гуантанамо поновились слухання у справі терактів 11 вересня у США;

у справі терактів 11 вересня у США; Байден наказав розсекретити деякі документи про теракт 11 вересня;

про теракт 11 вересня; Як кривавий теракт 11 вересня змінив Нью-Йорк – драматичні фото до та після.

Новини світу: у США розсекретять частину документів, пов'язаних з терактами 11 вересня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання