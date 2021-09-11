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Річниця 9/11: Байден вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня і закликав до єдності

Річниця 9/11: Байден вшанував пам'ять жертв терактів 11 вересня і закликав до єдності

Associated Press

У суботу Байден очолить траурні заходи і разом із першою леді відвідає три місця терактів.

Президент США Джо Байден закликав американців до єдності під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці терактів 11 вересня (також відомих як 9/11).

Про це повідомляє BBC.

В оприлюдненому у Twitter відеоролику американський лідер вшанував пам'ять 2 977 людей, які загинули внаслідок нападу ісламістської організації "Аль-Каїда".

"Ми вшановуємо всіх тих, хто ризикнув і віддав свої життя за лічені хвилини, години, місяці і роки після цього", - вказав Байден, говорячи про рятувальників, які відреагували на атаки.

Він додав, що попри "темні сили людської природи - страх і гнів, обурення і насильство", єдність залишилася "найбільшою силою США".

У суботу, 11 вересня, Джо Байден очолить траурні заходи і разом із першою леді Джилл Байден відвідає три місця терактів, зокрема Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку, Пентагон, а також поле біля Шанксвілла в штаті Пенсільванія.

У Нью-Йорку церемонія пам'яті традиційно розпочнеться о 8:46 ранку, коли перший викрадений терористами літак влетів у північну вежу торговельного центру. Під час заходів зачитають імена усіх відомих жертв.

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