Річниця повномасштабного вторгнення: Макрон і Стармер збирають зустріч “коаліції охочих”

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

У вівторок, 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть спеціальну відеоконференцію «коаліції охочих», щоб обговорити подальшу військову та політичну підтримку України.

Про це пише Le Monde.

Підтримка від 35 країн

До онлайн-зустрічі долучаться представники 35 держав-учасниць коаліції. Головною метою обговорення стане підтвердження непохитної солідарності з Києвом на тлі тривалої війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Західні союзники планують скоординувати спільні дії для створення умов міцного та тривалого миру.

Цей формат співпраці має стати важливим майданчиком для координації міжнародних зусиль та допомоги українцям у протистоянні агресору.

«Ця зустріч має дозволити підтвердити зобов’язання 35 країн-учасниць перед Україною, щоб допомогти їй створити умови для надійного та довготривалого миру, який гарантує безпеку України та Європи», — зазначає видання.

Гарантії безпеки для Києва

Очікується, що Франція та Сполучене Королівство відіграватимуть провідну роль у формуванні нових механізмів захисту. Саме ці дві країни очолюють коаліцію, яка має надати Києву дієві гарантії безпеки в рамках будь-якої можливої угоди з Росією.

Такі міжнародні зобов’язання можуть стати фундаментальною частиною майбутніх домовленостей. Західні політики прагнуть унеможливити повторення агресії та стабілізувати безпекову ситуацію на всьому європейському континенті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність США ратифікувати гарантії безпеки. Україна стоїть за крок до отримання від Америки реальних юридичних зобов’язань щодо захисту, які матимуть найвищу легітимність і будуть закріплені на законодавчому рівні.