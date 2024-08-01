Рідкісне явище: показали зоряне небо над українською станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді (фото)

У Мережі з'явилися неймовірні світлини зоряного неба над станцією "Академік Вернадський". Це досить рідкісне явище, адже в нашому регіоні Антарктики постійно хмарно.

Кадри оприлюднила НАНЦ.

Зоряне небо над станцією "Академік Вернадський"

"Головне, що коли падає зірка, то ми як в Україні, так і в Антарктиці загадуємо одне бажання – Перемоги", – зазначили там.

Зоряне небо над станцією "Академік Вернадський" / Фото: НАНЦ

Раніше йшлося про те, що довгі літні дні полегшують спостереження дивовижними сріблястими хмарами, які можуть з'явитися на небі через 30 хвилин після заходу сонця.

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