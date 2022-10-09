Рідкісний рожевий діамант пішов з молотка за рекордні 58 млн доларів 

На аукціоні Sotheby's за рекордну суму продали рідкісний рожевий діамант.

На аукціоні Sotheby's у Гонконгу за 57,7 млн доларів продали надзвичайно рідкісний рожевий діамант Williamson Pink Star. Назва каменю відсилає до іншої прикраси, подарованої покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II на весілля — це, мабуть, і допомогло підвищити початкову вартість лота вдвічі.

Про це пише видання Guardian.

Камінь встановив світовий рекорд за найвищою ціною за карат для діаманта, проданого на аукціоні, йдеться у публікації. Лот продали невідомому покупцю на аукціоні Sotheby's у Гонконгу.

Прикраса у вигляді квіткової брошки, створеної Фредеріком Мью з Cartier 1953 року, була фаворитом покійної королеви — вона носила брошку багато разів під час свого правління.

"Це блискавичний результат, враховуючи привабливий зв'язок із королевою Єлизаветою, зростання цін на рожеві діаманти через їхню рідкість і фон нестабільної світової економіки", — заявив керівний директор лондонського ювелірного магазину 77 Diamonds Тобіас Кормінд.

Нагадаємо, що найдорожчий діамант у світі продали за 63 млн дол.

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