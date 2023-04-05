Рідкісну картину Брейгеля, яку вважали підробкою, виявили у приватному будинку: подробиці історії

400-річна картина продана за 680 000 фунтів стерлінгів, після того, як власники вважали, що прихований шедевр є підробкою. Прихований шедевр був створений Пітером Брейгелем-молодшим понад 400 років тому.

Експерт з мистецтва був шокований, коли він виявив вкриту пилом картину вартістю 680 тисяч фунтів стерлінгів в будинку свого нового клієнта. Без жодних підозр про таку коштовність, власники запросили Мало де Люсака оцінити вартість деяких картин та артефактів, які мали у своєму будинку на півночі Франції. Хоча родина казала йому "не звертати на це увагу", картина, яка була прихована за дверима, миттєво привернула увагу аукціонера.

Родина іронічно називала картину "Брейгелем", вважаючи, що це підробка. Але виявилось, що це справжня робота Пітера Брейгеля — фламандського художника XVII століття, який написав шедевр більше 400 років тому.

Картина має назву "L'Avocat du village" або "Сільський адвокат". Вона продана за близько 680 тисяч фунтів стерлінгів на аукціоні в Парижі минулого тижня.

Мало де Люсак описав картину як одне з найбільш захоплюючих відкриттів у своїй кар'єрі.

Він сказав: "Я був дуже, дуже здивований".

Він почав оглядати будинок з власником, після того, як випив з ним кави і налагодив з ним контакт, тоді він знайшов деякі цікаві, але відносно неважливі картини.

Потім клієнт показав на деякі картини в кімнаті з телевізором, які, на їхню думку, були найбільш цікавими, але Мало помітив забруднену пилом картину та виявив, що це справжня робота Брейгеля.

Мало зміг визначити автентичність картини за штрихами пензля, кольорами та матеріалом полотна.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

Двірник-художник став зіркою Мережі: чоловіку пропонують виставку вже у Польщі

Читайте також: