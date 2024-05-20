Рідкісну монету купили за понад мільйон євро: який вона має вигляд та в чому її цінність (фото)

У Нідерландах продали на аукціоні рідкісну монету 1891 року з портретом молодої королеви Вільгельміни за безпрецедентну суму в мільйон євро.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

Срібна монета номіналом 25 центів, або кварт'є, яка важить лише 3,5 грама, є однією з двох коли-небудь викарбуваних монет. Інша перебуває в колекції Національного банку Нідерландів.

"Це святий Грааль для колекціонерів", - сказав Яко Шеперс, директор Heritage Auctions Europe, який організував аукціон.

Продаж побив попередній рекорд ціни монети, який належав подвійному золотому дукату 1867 року, проданому за 200 000 євро.

"Якщо колекціонер хоче завершити серію Вільгельміни, йому потрібна саме ця монета. Але проблема в тому, що на ринку є лише один екземпляр", - каже Шеперс.

Рідкісна монета 1891 року / Фото: Heritage Auctions Europe

За 133 роки монета переходила від рук до рук лише чотири рази. Востаннє вона була виставлена на аукціон 2001 року, коли її продали за 81 000 гульденів або близько 37 000 євро.

Серед колишніх власників – американський колекціонер Верджил Бренд та колекціонер рідкісних монет і марок Філіп Феррарі де Ренотьєр. Невідомо, кому належить монета зараз.

"Може минути ще 50 років, перш ніж це станеться знову, якщо взагалі станеться", - сказав Шеперс.

Лише за дві хвилини запеклих торгів стартова ціна у 300 000 євро зросла до 850 000 євро, що разом з витратами на проведення аукціону принесло загальну суму у 1 045 502 євро.

"За всі понад 100 аукціонів, на яких я головував, я ніколи так не нервував. Мої руки тремтіли", - додав Яко.

Нагадаємо, відомий портрет Черчилля продадуть на аукціоні. З роботою пов'язана доволі цікава історія.

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