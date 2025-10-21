Рідкісний торнадо забрав життя чоловіка: подробиці

Торнадо / © theguardian.com

Реклама

У понеділок місто Ермон, розташоване всього за 20 км від Парижа, опинилося в епіцентрі раптового смерчу. Стихія завдала шкоди приблизно 10 районам.

Про це пише The Guardian.

За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, це був шторм «раптової та рідкісної інтенсивності».

Реклама

Торнадо зривав дахи з будівель та валив дерева, але найтрагічніші події сталися на будівельному майданчику.

У соціальних мережах миттєво поширилися шокуючі фото. На кадрах видно, як три величезні будівельні крани падають під натиском шаленого вітру.

За даними влади, один кран впав на клініку, на щастя, не завдавши нікому шкоди. Інший звалився просто на житловий будинок.

Як повідомив регіональний прокурор Гірек Ле Бра, на будмайданчику загинув 23-річний робітник. Ще 10 людей отримали поранення, четверо з них перебувають у критичному стані.

Реклама

На місці події працювали десятки пожежників, поліцейських та медичних працівників. Міністр Нуньєс висловив співчуття родині та близьким загиблого, а також підтримку всім постраждалим мешканцям та рятувальникам.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, один із найбільших музеїв світу, паризький Лувр, зазнав зухвалого пограбування. За словами міністерки культури Франції Рашиди Даті, інцидент стався вранці, просто під час відкриття музею, між 9:30 та 9:40 за місцевим часом.

На щастя, ніхто з відвідувачів чи персоналу не постраждав. За даними слідства, зловмисники, які прибули на скутері, використали вантажний ліфт, щоб дістатися зали. Маючи при собі невеликі бензопили, вони викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці, зокрема намисто, брошку та діадему, які експонувалися у вітринах «Наполеон та Французькі монархи». Після пограбування злочинці втекли на мотоциклах.