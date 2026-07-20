Рідне місто Путіна опинилося під прицілом НАТО: Британія "відпрацювала" удари по ньому

Британські військові / © Associated Press

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Британська армія, член-країна НАТО, відпрацювала удари по рідному місту Володимира Путіна — Санкт-Петербургу — за допомогою нових реактивних безпілотників Nyan.

Про це повідомляє The Sun.

По яких російських цілях НАТО відпрацьовує удари

Військові розповіли, що безпілотники мають дальність польоту майже 250 км і призначені для ураження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів і військові командні пункти.

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База в Тапі розташована майже за 250 км напряму від естонського міста до центру Санкт-Петербурга, де неподалік є стратегічно важлива військово-морська база Кронштадт і військовий аеродром Левашово.

Чому у НАТО проводять навчання

Один із стрільців Королівської артилерії зауважив, що під час навчань вони перевіряли, чи може цей дрон долетіти до Санкт-Петербурга.

«Все залежить від протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника, що впливає на те, наскільки нам доведеться маневрувати», — прокоментував військовий.

Високопоставлене джерело в британській армії повідомило, що танк може позбавити Росію територій, а «безпілотник може її покарати». За його словами, країни-члени НАТО вдалися до навчань після попереджень союзників про те, що Росія готує провокацію, щоб випробувати рішучість Альянсу.

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Вартість дрона становить 80 000 фунтів стерлінгів (понад 100 тисяч доларів), що набагато дешевше, ніж ракети для ППО.

«Ракети ППО коштують від 100 000 до 200 000 фунтів стерлінгів. Тож їм це коштує дорожче, ніж нам. А якщо ворог їх зіб’є, він виявить об’єкти протиповітряної оборони, які ми тоді б атакували», — розповіли військові.

Загроза нападу Росії на НАТО — останні новини

Нагадаємо, країни східного флангу НАТО посилюють заходи безпеки через російську провокацію. Розвідки Литви та Польщі помітили, що Москва розробляє плани для проведення провокацій під чужим прапором проти країн НАТО. Росія готується завдавати ударів по інфраструктурі країн-членів НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 15 липня під час пресконференції в Берліні повідомив про реальні ризики нападу Росії. За його словами, агресія РФ може поширитися на країни Балтії, Молдову та інші регіони Європи.

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