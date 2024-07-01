Рідні відмовляють Байдена залишати виборчі перегони після провалу на дебатах - The Guardian

Родина Байдена переконана в його здатності керувати США ще один термін.

Родина президента США Джо Байдена закликала його продовжувати боротьбу попри провальні дебати з суперником на виборах Дональдом Трампом.

Про це пише видання The Guardian.

Журналісти пишуть, що Байден провів день з першою леді Джилл Байден, своїми дітьми та онуками. Він раніше запланував цю поїздку до президентської резиденції для фотосесії.

Головною темою обговорення стало те, як вгамувати занепокоєння американських демократів після невдалого виступу Байдена на дебатах. Сім’я президента розкритикувала його команду за погану підготовку до дискусії.

Однак родина Байдена продовжує вважати його найкращим опонентом кандидату від Республіканської партії. Вони переконані, що 81-річний політик зможе очолювати країну ще протягом чотирьох років.

Нагадаємо:

27 червня між Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися перші теледебати. Їх визнають невдалими для Байдена, оскільки після них американські медіа та соцмережі вибухнули єдиною думкою — Джо Байден, імовірно, застарий, щоб балотуватися в президенти.

На тлі цього редколегія газети The New York Times закликала Байдена вийти з президентської гонки, а демократів — шукати іншого кандидата. Журналісти зазначили, що це найкраще, що Байден може зараз зробити для держави.

Чергові президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США.

Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США.

Дебати Трампа і Байдена: Огляд від Єгора Гордєєва

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