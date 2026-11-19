Краківські депутати чекають пояснення від Садового / © Unsplash

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Краківська міська рада відхилила пропозицію про зупинення співпраці зі Львовом через резонансне рішення про «рік УПА». Але місцеві обранці хочуть почути нове роз’яснення від очільника Львова.

Про це повідомляє Polsat News.

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У Кракові не підтримали ідею зупинки співпраці зі Львовом через рік УПА

У Кракові місцева рада проголосувала проти ініціативи міського голови Лукаша Ґібали, який пропонував призупинити дію партнерських відносин зі Львовом. Цим кроком мер Кракова намагався відреагувати на рішення Львівської обласної ради про вшанування наступного року УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

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За збереження зв’язків між обома містами висловилися обранці від «Нової лівиці» та фракції «Громадянська коаліція», яка контролює більшість голосів у краківській раді. Більшість наполягає на тому, аби Лукаш Ґібала повторно звернувся із запитом до мера Львова Андрія Садового для отримання його чіткої позиції стосовно дій своїх колег.

«На жаль, досі я не отримав відповіді. 11 листопада він привітав нас зі святом. Після трагедії 7 листопада він висловив співчуття. Але він не відповів на цей конкретний лист. Тож тепер це питання перебуває у руках Вищої ради», — сказав Ґібала радникам у середу, 18 листопада.

Польський депутат Гжегож Ставовський зауважив, що ухвала Львівської облради про «рік УПА» досі не пройшла процедуру публікації та не вступила в дію, а тому не має жодної юридичної сили.

Водночас у Перемишлі ще 26 жовтня міські депутати пішли на кардинальніші кроки, зупинивши партнерство зі Львовом через цю ініціативу. Рішення ухвалили одноголосно: за нього висловився кожен із 21 депутата, присутніх на засіданні.

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Очільнику Перемишля Войцеху Бакуну доручили ініціювати правові процедури для розірвання договору про співпрацю, який діяв від 1995 року. У раді наголосили, що діалог вдасться поновити лише після того, як Львівська облрада повністю скасує або офіційно відкличе свою ухвалу.

Наступного дня, 27 жовтня, аналогічний крок зробив сеймик Люблінського воєводства, який розірвав партнерство з Львівщиною. За припинення співпраці, закріпленої угодою ще 2004 року, солідарно проголосували депутати з різних політичних таборів — голосів проти чи утриманих не зафіксували.

Договір передбачав спільні проєкти обох регіонів у культурній, науково-технічній, економічній та торговельній площинах.

Рік УПА на Львівщині: що відомо

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада з ініціативи депутата Шеремети ухвалила постанову про оголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

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Це викликало гостру реакцію з боку Польщі: очільник польського МЗС Радослав Сікорський ініціював внесення Шеремети до списку небажаних осіб, а Люблінське воєводство припинило співпрацю зі Львівщиною. Водночас в українському МЗС це рішення назвали «контрпродуктивним», оскільки воно було ухвалене на місцевому рівні без консультацій із дипломатами.

У відповідь на занепокоєння польської сторони голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що зазначене рішення облради досі не підписане й не набрало чинності.

Козицький також зазначив, що усвідомлює чутливість питань історичної пам’яті для обох народів, і закликав обговорювати такі теми в атмосфері взаємної поваги й відкритості. На завершення він подякував польським партнерам за підтримку України та допомогу біженцям під час російської агресії.

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