Папі Римському Франциску доведеться знову вчитися говорити – подробиці стану здоров'я понтифіка

Після серйозного захворювання Папі Римському Франциску доведеться знову вчитися говорити. Кардинал Віктор Мануель Фернандес зазначив, що понтифік поступово відновлюється, але процес реабілітації ще триває.

Про це пише Reuters.

Кардинал, який очолює доктринальне управління Ватикану, спростував припущення про відставку понтифіка та заявив, що він повертається до свого попереднього статусу.

"Папа почувається дуже добре, але сильний потік кисню все висушує. Йому потрібно знову вчитися говорити, але його загальний фізичний стан такий самий, як і раніше", — сказав Фернандес.

У останньому звіті про стан здоров'я, опублікованому в п'ятницю, Ватикан повідомив, що стан Папи стабільний, спостерігаються "незначні покращення дихання та рухливості". Підтверджено, що з понеділка він не використовував апарат штучної вентиляції легень для полегшення дихання вночі, а більшу частину часу отримував кисень через невеликий шланг під носом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нострадамус ще сотні років тому зробив страшне передбачення щодо Папи Римського Франциска, який боровся з нирковою недостатністю.

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