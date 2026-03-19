Рішення Макрона спричинило резонанс: новий авіаносець назвали не за правилами

Рендер майбутнього авіаносця авіаносця France Libre / © Defense Express

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив назву нового авіаносця, який створюється в межах проєкту PANG (Porte-Avions de Nouvelle Génération). Корабель планують назвати France Libre («Вільна Франція») — на честь руху спротиву та уряду у вигнанні під час Другої світової війни.

За словами Макрона, ця назва символізує дух боротьби та незалежності Франції.

«У цій назві живе пам’ять про жінок і чоловіків, які повстали проти варварства… Щоб залишатися вільними, нас мають боятися. Щоб нас боялися — ми повинні бути сильними», — заявив він.

Французький авіаносець Charles de Gaulle. / © Associated Press

Втім, таке рішення викликало дискусії, адже воно порушує усталену традицію французького флоту. Протягом десятиліть авіаносці та флагманські кораблі Франції називали на честь видатних історичних постатей або регіонів.

Зокрема, нинішній авіаносець країни Charles de Gaulle носить ім’я легендарного лідера Франції ХХ століття. Раніше флот також мав кораблі, названі на честь політиків і військових діячів — Жоржа Клемансо чи Фердинанда Фоша.

Новий підхід із символічною назвою, а не персональною чи географічною, фактично ламає цю багаторічну практику.

Будівництво авіаносця планують розпочати не раніше 2032 року. Очікується, що він стане головним кораблем французького флоту на десятиліття вперед, тому не виключено, що його назву ще можуть переглянути.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про направлення авіаносця «Шарль де Голль», авіакрила та кораблів супроводу до Середземного моря на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Також раніше повідомлялось, що французькі винищувачі Rafale беруть участь у відбитті іранських ракетних і дронових атак над ОАЕ. Однак активні бойові дії швидко виснажують запаси ракет MICA, що стало серйозною проблемою для французьких військових.