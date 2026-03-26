Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Кремлівська Інтернет-цензура несподівано вдарила по безпеці самої Росії. Через обмеження роботи Інтернету жителі прикордонних областей РФ перестали отримувати сповіщення про повітряні загрози.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Зусилля Кремля щодо обмеження відкритого Інтернету в Росії знижують ефективність систем попередження про повітряні атаки в прикордонних регіонах», — вказали аналітики.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков 23 березня повідомив, що жителі регіону не мають змоги налаштувати push-сповіщення про ракетну небезпеку через підконтрольний державі месенджер Max. Він наголосив, що це одна з «найнагальніших» проблем для всієї прикордонної зони, адже російська система попередження про ракетні та дронові атаки фактично повністю залежить від push-сповіщень — ідеться, зокрема, про функціонал інших платформ, таких як Telegram.

За інформацією місцевого Telegram-каналу від 25 березня, мешканці скаржилися, що не отримали жодних попереджень про нічні українські удари — сирени повітряної тривоги лунали вже після самих атак.

Крім того, люди повідомляли про неможливість користуватися навіть дозволеними застосунками під час відключень мобільного Інтернету.

Один із російських військових блогерів також заявив, що Інтернет-обмеження призводять до затримок у роботі систем оповіщення, які раніше, за його словами, діяли максимально ефективно, а також не дають змоги мешканцям вчасно дістатися до укриттів.

Блокування Інтернету в Росії — останні новини

Через побоювання президента РФ Володимира Путіна за стабільність режиму Кремль масштабно атакує Telegram, забороняючи його використання навіть військовим на передовій під загрозою переведення до штурмових підрозділів. За даними ISW, російське командування змушує бійців видаляти месенджер і переходити на незручний державний застосунок Max. Російські блогери критикують це рішення, оскільки на Telegram зав’язане все управління армією. Аналітики попереджають, що системне блокування месенджера може паралізувати зв’язок окупантів, погіршивши ситуацію, яка вже загострилася після обмеження роботи Starlink.

The Telegraph також пише, що у Росії військовим на фронті заборонили використовувати Telegram під загрозою відправлення на «штурми в один кінець». Заміна на месенджер МАХ буксує через його ненадійність. Оскільки Telegram був основним засобом зв’язку через неефективність штатних систем, його втрата разом із обмеженням Starlink створює серйозні проблеми для управління підрозділами.

Також зазначається, що Кремль намагається перейти на китайську модель контролю Інтернету, щоб придушити критику та повністю монополізувати воєнний наратив.