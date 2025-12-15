Рішення щодо заморожених активів Росії ухвалено — Мерц розкрив деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія тимчасово не матиме доступу до заморожених активів, і назвав це першим кроком для використання заморожених коштів РФ на користь України.

Про це Фрідріх Мерц повідомив під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським 15 грудня.

За словами Мерца, наступним етапом стане ухвалення рішення про застосування цих активів для репараційного кредиту. Він висловив упевненість, що рішення може бути досягнуто вже цього тижня на саміті лідерів ЄС, адже законодавство блоку дозволяє приймати такі питання кваліфікованою більшістю, а не одностайно.

«Розумію сумніви Бельгії та інших країн, але не розділяю їх. Мета — підтримати Україну, щоб вона могла захищати себе. Це також чіткий сигнал Росії, що війна має бути завершена якнайшвидше», — наголосив Мерц.

Нагадаємо, раніше йшлося про скандал навколо заморожених активів РФ. Зокрема, Бельгія, на території якої зберігається більша частина (близько 189 млрд євро) блокованих коштів РФ, відкинула план Єврокомісії. Європейський центральний банк (ЄЦБ) його також не підтримав.

Водночас, як сказав президент Зеленський, Україна розраховує на фінансування, отримане за рахунок заморожених російських активів, оскільки без цих коштів країна «не зможе» функціонувати.