Рішення Трампа щодо медіа обернулося конфузом під час його виступу: що сталося

Дональд Трамп / © Associated Press

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Під час відкриття нового вертолітного майданчика для промови президента США не знайшлося навіть мікрофона. Через бойкот найбільших телемереж, які не надали своє обладнання, трансляція виступу супроводжувалася серйозними проблемами зі звуком.

Відео поширилося у Мережі.

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Це стало першим наслідком бойкоту Трампа з боку телеканалів. На заході біля Білого дому не виявилося жодного професійного мікрофона від ЗМІ. Через відсутність техніки прес-пулу глядачі отримали трансляцію з дуже поганим звуком.

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Чому так сталося — пояснення журналіста

Як повідомив журналіст Остап Яриш, основні американські телемережі — ABC, CBS, Fox News та NBC — вирішили призупинити участь у президентському пулі, що передбачає спільне висвітлення заходів за участю Дональда Трампа. За словами журналіста, телеканали пішли на такий крок на знак солідарності з колегами.

Окремо Остап Яриш прокоментував приєднання до страйку телеканалу FOX News, який традиційно вважається прихильним до республіканців. Журналіст наголосив, що цей мовник не вперше виявляє корпоративну солідарність у подібних ситуаціях.

«Коли минулого року керівництво Пентагону вирішило позбавити акредитації медіа, які не погодяться на нові правила висвітлення, FOX News — разом з Newsmax та іншими консервативними ЗМІ — також приєднались до протесту і відмовились від своїх акредитацій», — зауважив Яриш.

Трамп позбавив деяких медіа доступу до Білого дому — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що забороняє журналістам CNN, Politico та MS NOW доступ до Білого дому, звинувативши ці медіа у поширенні неправдивої інформації про його адміністрацію.

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Згодом видання MS NOW, CNN та Politico подають спільний позов проти адміністрації Дональда Трампа через позбавлення їхніх журналістів доступу до Білого дому. Медіа звинувачують уряд у порушенні Першої поправки до Конституції США та наступі на свободу преси.

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