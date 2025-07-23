Рішення України про НАБУ ставить під удар фінансову підтримку і членство в ЄС – депутат Європарламенту

Україна та Євросоюз

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Рішення української влади обмежити незалежність одного з ключових антикорупційних відомств викликало жорстку критику з боку Європейського парламенту. Деякі євродепутати навіть поставили під питання подальшу фінансову підтримку України з боку Євросоюзу.

Про це пише видання Spiegel.

У вівторок Верховна Рада України ухвалила закон, який суттєво змінює статус двох важливих антикорупційних структур — Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Тепер вони підпорядковуються Генеральному прокурору, якого призначає президент України Володимир Зеленський. Цей закон був підписаний Зеленським того ж дня і швидко набув чинності.

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Зеленський та його команда цим кроком, на думку критиків, значно послабили незалежність антикорупційних органів, що створює серйозні перешкоди на шляху боротьби з корупцією в країні. За словами депутата Європарламенту від «Зелених» Даніеля Фройнда, цей крок є «відвертим порушенням довіри» та становить загрозу процесу інтеграції України до Європейського Союзу.

Фройнд, який перебував у Києві разом з делегацією Європарламенту у день ухвалення закону, наголосив, що зараз 40% державного бюджету України формується за рахунок фінансової допомоги ЄС. Європейська комісія планує надати Україні близько 50 мільярдів євро до 2027 року в рамках так званої «української фасиліті». Проте через поточні зміни у сфері антикорупції ці виплати можуть бути призупинені.

Відповідно до заяв громадської організації Anti-Corruption Action Center, новий закон фактично позбавляє антикорупційні органи їхнього впливу, адже Генпрокурор зможе припиняти розслідування щодо наближених до президента.

Цей крок збігся із затриманням працівника антикорупційного бюро Службою безпеки України за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Водночас у спецслужбі провели обшуки в офісах НАБУ та САП. Антикорупційне бюро було створено у 2014 році після Революції гідності як один із головних інструментів реформ.

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Критика обмежень прозвучала не лише з боку «зелених». Депутат від Християнсько-демократичного союзу (CDU) Ніклас Гербст, який очолює Європейський комітет з контролю бюджету, висловив занепокоєння, підкреслюючи, що подібні дії послаблюють позиції України у протистоянні кремлівській пропаганді та загрожують успіху реформ.

Голова Комітету з закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер назвав обмеження незалежності антикорупційних органів серйозним викликом для верховенства права та однією з ключових умов для європейської інтеграції України.

Також депутат від Ліберальної партії Німеччини (FDP) Моріц Кьорнер жорстко розкритикував нововведення, заявивши, що без дієвої і незалежної боротьби з корупцією місця для України в ЄС немає. Він закликав Зеленського скасувати цей закон і наголосив, що будь-яка країна, яка прагне приєднатися до ЄС, має бути готовою до прозорих і незалежних розслідувань.

Видання повідомляє, що останні зміни в антикорупційному законодавстві ставлять під сумнів подальший прогрес України у реформуванні та можуть вплинути на стратегічну підтримку Євросоюзу. Це серйозний сигнал для Києва, що без дотримання принципів незалежності та прозорості боротьба з корупцією залишатиметься однією з головних перешкод на шляху до членства у ЄС.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 липня Верховна Рада ухвалила суперечливий законопроєкт, який передбачає ліквідацію незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Згідно з цим документом, діяльність цих органів тепер підпорядковується Генеральному прокурору. Попри численні протести з боку громадських активістів і журналістів, які закликали президента Володимира Зеленського не підписувати цей закон, документ пізно ввечері був ним затверджений. Також цю законодавчу ініціативу різко розкритикували в Європейській комісії.