Рішення про збиття цілей РФ над Україною не мусить ухвалюватися на рівні НАТО – польський експерт

Рішення про збиття російських повітряних цілей над територією України може ухвалюватися кількома країнами НАТО, без залучення усього Альянсу, але за згодою інших країн Організації.

Про це заявив польський експерт, колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич у коментарі "Укрінформу".

Як підкреслив експерт, учорашнє порушення російським повітряним обʼєктом повітряного простору Польщі "однозначно актуалізує тему збиття польською системою ППО російських повітряних цілей над територією України".

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"До цього треба повернутися і не треба ховати голову у пісок, адже такого роду інциденти ще можуть траплятися у майбутньому", – підкреслив ексміністр національної оборони РП.

Онишкевич наголосив, що прийняття такого рішення не мусить відбуватися на рівні НАТО, для цього цілком достатньо буде рішення однієї чи декількох країн Організації. Утім, це має відбуватися завідома і без відвертих протестів інших країн-членів з огляду "на потребу певної солідарності і одностайності дій в межах Альянсу".

"Збиття ракет цілком може бути індивідуальним рішенням Польщі, наприклад у співпраці із США, Великою Британією чи якоюсь іншою країною. Але це має бути завідома і згодою інших країн. Це не повинно стати несподіванкою, щоб не було спротиву якоїсь з країн Альянсу", – наголосив ексміністр національної оборони РП.

Як передавало агентство, під час учорашньої масованої атаки РФ на Україну один російський безпілотник залетів у Польщу зі Львівської області. Він перебував на радарах польської системи ППО упродовж пів години. Станом на сьогодні здійснюються його пошуки у Люблінському воєводстві країни.

Нагадаємо, під час атаки Росії по Україні 26 серпня Польща піднімала свою авіацію.

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