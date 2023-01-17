Рішення щодо танків для України лежить на столі нового міністра оборони Німеччини — Reuters

У Німеччині заявили, що після призначення нового очільника Міноборони питання відправлення до України танків стане "першим пунктом у порядку денному нового міністра".

Німеччина, що зазнала великого тиску Заходу, заявила, що питання танків для України буде першим пунктом порядку денного нового міністра оборони країни. Таким чином Київ став на крок ближче до отримання сучасних бойових танків, які могли б змінити хід війни проти Росії

Про це пише Reuters.

Бойові танки Leopard німецького виробництва багато країн розглядає як єдиний правдоподібний варіант, доступний у достатній кількості для передавання Україні. Але їх не можуть надати Києву без дозволу Берліна, який поки що чинить опір.

Після того, як західні союзники зустрілися на авіабазі США в Німеччині, щоб обговорити військову підтримку Україні, стало зрозуміло, що Берлін перебуває під сильним тиском щодо своїх заперечень. Видання зазначає, що передавання Україні танків було б одним із найбільш значущих змін у західній допомозі на сьогодні.

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Наразі "рішення лежить на столі" нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, призначеного 17 січня замість Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку.

Перед оголошенням нового міністра у Німеччині зауважили, що після призначення першим питанням, яке буде необхідно вирішити новому міністрові, буде саме тема з танками для України. Сам Пісторіус у своїх перших коментарях на посаді про зброю для України не згадав.

Слід зазначити, що Німеччина досі дуже обережно ставиться до передавання Україні зброї, яка може бути розцінена як ескалація. Але союзники дедалі частіше стверджують, що занепокоєння є марним, оскільки Росія не демонструє жодних ознак закінчення цієї війни.

Нагадаємо, кілька днів тому Польща оголосила про намір передати Україні танки Leopard. Президент країни Анжей Дуда розповів про кількість танків, які може отримати Україна.

Крім того, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад, також підтвердив постачання Україні танків Challenger 2, гармат та бронетехніки.

Тепер міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушить у дводенну поїздку до США та Канади. Очікується, що під час свого візиту він переконуватиме союзників передати України більше бойових засобів.

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