Рішення Трампа щодо України змушує Велику Британію формувати новий альянс

У відповідь на дії президента США Дональда Трампа щодо припинення обміну розвідданими з Україною, Великобританія планує ініціювати створення нового альянсу для обміну розвідувальною інформацією в рамках партнерства "Чотири ока".

Про це пише видання Daily Mail.

"Безпрецедентне" рішення президента США заборонити союзникам, включаючи Великобританію, передавати Україні секретні матеріали, створені в США, які могли б бути корисні для цієї східноєвропейської країни, спричинило заклики до створення нової групи для обміну розвідданими без участі США", - розповіли джерела у оборонному відомстві.

Деякі представники оборонного відомства тепер пропонують створити підгрупу, яка дозволить обмінюватися розвідданими без вето США.

"Йдеться не про вихід з "П’яти очей", а про створення в її складі нових "Чотирьох очей" — без Америки", — повідомив джерело.

Рішення США "завдасть шкоди здатності України захищатися від триваючих російських атак", заявив на минулому тижні Інститут з вивчення війни.

Колишній посол Великої Британії у Вашингтоні сер Девід Меннінг заявив, що існує «велике питання» щодо того, як зберегти особливі відносини під час правління адміністрації Трампа, і що обмін розвідданими стане "більш складним".

Минулого тижня він заявив депутатам: "Очевидно, що якщо на цих ключових посадах є прихильники Трампа, які мають дуже дивну репутацію і кажуть дуже дивні речі про союзників по НАТО та альянс НАТО, і у вас є люди в адміністрації, які, здається, шукають способи умиротворити Росію, то у вас є проблема на фронті розвідки".

"Це велике питання щодо того, як особливі відносини будуть підтримуватись при адміністрації Трампа".

Представник уряду заявив: "У нас глибокі й давні відносини з США у сфері оборони та розвідки, і ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами по "П’яти очах".

Нагадаємо, альянс "П'ять очей" (Five Eyes) — це розвідувальний союз, який об'єднує п'ять англомовних країн: США, Великобританію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію. Він був створений у середині 20-го століття, і його основною метою є спільний збір, обробка та обмін розвідувальними даними, зокрема, в галузі електронного спостереження, шпигунства та протидії тероризму.