"Рішення уже є": новий прем'єр Польщі Туск зробив заяву щодо блокування кордону з Україною

Туск пообіцяв, що через його рішення ніхто не програє.

Під час виступу у сеймі 12 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію з польськими перевізниками, які блокують кордон з Україною.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Туск звинуватив своїх попередників у недбалості в цьому питанні.

"Ви не дбали про інтереси польських підприємців. Я дивлюся на вас і не можу зрозуміти, не можу повірити, що ви могли повністю бездіяти під час протесту на українському кордоні. Ви залишили його. Це суть діяльності держави - контролювати кордон і дбати про інтереси підприємців. Ви не подбали про інтереси польських підприємців", - сказав очільник польського уряду.

Туск підкреслив, що майбутні міністри його уряду "сиділи годинами", щоб знайти рішення проблеми на кордоні.

"Так, щоб від цього не програли ні польські підприємці, ні Україна, яка воює з Росією", - сказав прем'єр-міністр.

Туск повідомив, що таке рішення вже є, але не став вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, Дональда Туска 11 грудня обрали премʼєром Польщі. Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри.

Також новий очільник уряду Польщі Дональд Туск у своєму зверненні до польських парламентарів неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

Зазначимо, що польські перевізники вже місяць, як заблокували кордон та не пропускають вантажівок. Головна їхня вимога – скасувати транспортний безвіз для українських вантажівок.

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