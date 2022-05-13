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"Рішення вже близько" - Кулеба про запровадження ЄС ембарго на російську нафту

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"Рішення вже близько" - Кулеба про запровадження ЄС ембарго на російську нафту

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене у шостий санкцій пакет Євросоюзу, вже близько.

Як зауважив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, європейські країни тяжко працюють над розв'язання питання щодо газу.

Про це міністр закордонних справ розповів під час пресконференції на зустрічі країн "Сімки" у п'ятницю, 13 травня.

Він додав, запроваджені санкції проти оборонної промисловості РФ уже мають результат. Рсоіяне може виробляти сучасні озброєння та кидати їх у бій.

"Поки Росія й надалі продає газ та нафту в ЄС, її кишені будуть достатньо повними, щоб продовжувати війну. Безглуздість ситуації в тому, що українська економіка страждає від російської економіки та руйнувань набагато більше, ніж російська економіка страждає від санкцій. Я не хочу сказати, що санкції не працюють. Вже введені санкції мають велике значення у середньостроковій перспективі. Санкції проти російської оборонної промисловості допомагають нам, тому що Росія не може виробляти сучасні озброєння та кидати їх у бій. Але РФ робить великі гроші на продажі нафти та газу до Європи. Це має припинитися", - сказав Кулеба.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває на зустрічі країн G7 у Німеччині, на якій він озвучить практичні пропозиції на втілення домовленостей, досягнутих під час відеоконференції G7 за участі президента України Володимира Зеленського 8 травня. 

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