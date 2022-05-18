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"Рішення — за військовими": Росія погрожує Фінляндії "сюрпризом" через НАТО

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"Рішення — за військовими": Росія погрожує Фінляндії "сюрпризом" через НАТО

Фото: Associated Press

У Росії продовжується істерика через рішення Фінляндії вступити до НАТО.

На цей раз погрози на адресу Фінляндії посипалися від скандальної представниці МЗС Росії Марії Захарової.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Фінська журналістка на брифінгу поставила запитання, які заходи Росія планує застосувати щодо Фінляндії.

Захарова заявила, що заходи Москви у відповідь стануть "сюрпризом". За її словами, рішення – за військовими РФ.

"Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення відповідні ухвалюватимуться, враховуючи весь комплекс факторів та особливості того, як розвиватиметься членство Фінляндії в НАТО. Виходячи з цих усіх параметрів ухвалюватиметься рішення, але насамперед, звичайно, воно за військовими", — повідомила скандальна представниця МЗС РФ.

Вона пригрозила, що у Росії у відповідь "буде менше слів, але більше фактичних кроків як реакція" на вступ Фінляндії до Альянсу.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки до НАТО. Своєю чергою президент Туреччини Ердоган заблокував початок переговорів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Він називав Швецію та Фінляндію притулком для "терористичних організацій".

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