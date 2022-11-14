Ріші Сунак назвав Росію "державою-вигнанцем" напередодні зустрічі з Лавровим на саміті G20

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Росія стає "державою-вигнанцем", тож, він готується "однозначно засудити" Москву за її вторгнення в Україну на саміті G20.

Про це повідомляє видання Evening Standard.

Прем'єр-міністр Британії вже перебуває на Балі з колегами-лідерами найбільших країн.

Як повідомлялося, на саміті G20 очікували, що президент РФ Володимир Путін приїде на зустріч, але він відправив туди свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Видання пояснює це тим, що очільник Кремля терпить військові невдачі та одностайне засудження з боку західних держав.

Сунак назвав відсутність Путіна "показовим чинником".

Нагадаємо, світові лідери збираються бойкотувати російську делегацію на саміті G20, який відбудеться 15 листопада на Балі.

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