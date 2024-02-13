"Рішуча підтримка України": спільна заява країн Веймарського трикутника

Голови Міністерств закордонних справ Веймарського трикутника (Франція, Німеччина, Польща) ухвалили резолюцію, згідно з якою планують провести найближчим часом розширену зустріч міністрів закордонних справ "Веймар + Україна".

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Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі Веймарського трикутника.

"Напередодні другої річниці російського вторгнення наша зустріч (Веймарського трикутника, - ред.) відбувається в час, коли міжнародні відносини характеризуються неоднозначністю, непередбачуваністю, невизначеністю і нестабільністю. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. На цьому тлі наша мета – зробити Європейський Союз більш згуртованим, сильним і здатним реагувати на сучасні виклики безпеці, на шляху до союзу безпеки і оборони, що відповідає очікуванням наших громадян. Ми також віддані сильному і об'єднаному НАТО", - зазначено у документі.

Також у заяві зазначено, що наступна зустріч міністрів закордонних справ у цьому форматі відбудеться на початку літа. Також планується зустріч за участю України.

"Росія націлена на нас гібридними діями, через дезінформацію, кібератаки та політичне втручання, з метою посіяти розкол у наших демократичних суспільствах. Вона залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні", - говориться у заяві.

У документі також зазначено, що країни Веймарського трикутника будуть й надалі рішуче підтримувати Україну.

"Зіткнувшись з безпрецедентним погіршенням безпекового середовища в Європі через повномасштабну війну Росії проти України, ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності та у відбитті російської агресії. У цій війні на карту поставлені інтереси європейської безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб російська незаконна агресія зазнала поразки, і будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказано у документі.

Також у заяві йдеться про те, що "Росія не може розраховувати на втому Європи, але повинна очікувати повної відповідальності за всі незаконні дії та злочини, скоєні в Україні. Усі російські винуватці мають бути притягнуті до відповідальності".

У документі вказується, що країни Веймарського трикутника закликають Євросоюз ухвалити 13 пакет санкцій проти РФ, також допомагати Україні на її шляху до членства у НАТО та ЄС.

"Ми продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні просуватися вперед на шляху до членства в ЄС. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Разом ми продовжуватимемо підтримувати прогрес України у досягненні оперативної сумісності та додаткових реформ у секторі безпеки. Майбутнє України – в НАТО", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європу негайно нарощувати військове виробництво.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа має перейти від мануфактури до великомасштабного виробництва зброї.

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