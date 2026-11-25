Падіння ракет у Польщі / © rmf24.pl

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Посол Росії у Польщі Георгій Міхно прибув до Міністерства закордонних справ країни після виклику через порушення російськими ракетами польського повітряного простору.

Про це повідомляє Polsat News.

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Російський дипломат з’явився у будівлі польського зовнішньополітичного відомства у вівторок, 24 листопада, близько 16:30.

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Речник МЗС Польщі Мацей Вевюр підтвердив, що під час зустрічі представнику Росії передали дипломатичну ноту з протестом.

«Пан посол отримав дуже різку дипломатичну ноту», — заявив Вевюр.

Він також підкреслив, що дії Росії створюють загрозу для безпеки польського повітряного простору, громадян країни, а також союзників Польщі по НАТО.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 листопада, під час атаки на Україну російський безпілотник на кілька хвилин порушив повітряний простір Польщі.

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Ми раніше інформували, що під час масованого обстрілу України три російські ракети впали на території Польщі.

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