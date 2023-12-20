Риторика Путіна "перечекати Захід" дає плоди: політтехнолог пояснив, чому пожвавішав диктатор

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів, що саме додає очільнику Кремля Володимиру Путіну наснаги ще активніше говорити маячню.

Про це йшлося в інтерв'ю експерта "24 Каналу".

На початку повномасштабного вторгнення президенту РФ Путіну погано вдавалося брехати щодо ситуації в РФ та на фронті в Україні. Згодом йому почали готувати теми майбутніх виступів та відповіді на запитання, він все ретельно вивчав і тому дедалі активніше говорив маячню, вважає Борис Тизенгаузен.

"Велике мистецтво брехати так, щоб людині, яка не в контексті, сказане звучало логічно, але все було з точністю навпаки", – додав Тизенгаузен.

Він прокоментував виступ Путіна на колегії міноборони Росії і зауважив, що риторика диктатора "перечекати Захід" дає певні плоди.

"У 2022 році російський президент взагалі не проводив пресконференції. Натомість на другий рік великої війни "розвалився" на стільці й чотири години базікав про абсурдні речі. Знову повторивши шаблонну риторику про війну в Україні, звинувативши НАТО та Захід в посяганні на кордони Росії", – нагадав Тизенгаузен.

З огляду на це, Путін дійсно може окрилитися й так жваво виступати, вважає експерт.

За словами Тизенгаузена, РФ навчилася обходити запроваджені санкції, отже і обігравати Європу.

"У нього є вірні "собаки" в обличчі того ж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, якщо потрібно, то заблокує будь-яку ініціативу чи санкції від ЄС для Росії. Також допомагають Китай та Туреччина, яка займає серйозне місце в товарообігу з Росією", – нагадав Тизенгаузен.

Тому російський президент "став нормально почуватися".

"На жаль, увага до війни слабшає через природні причини: якщо довго показувати війну, всі втомлюються. Так було з Сирією та будь-якою іншою війною. Нам буде дедалі важче, але ми маємо серйозних партнерів", – вважає Борис Тизенгаузен.

Нагадаємо заяви, що останнім часом лунають у Росії щодо війни в Україні. До прикладу, очільник Кремля Путін заявив, що так звана "СВО" буде тривати доти, доки не буду виконані злочині "завдання" окупантів.

Читайте також: